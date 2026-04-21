OIJ detiene a tres policías en allanamiento a delegación de Fuerza Pública de Garabito

La tarde de este martes, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Garabito, Puntarenas, detuvieron a tres funcionarios de la Fuerza Pública, quienes figuran como sospechosos de cometer el delito de robo agravado.

Los hechos se remontan al 8 de marzo de este año, cuando aparentemente los oficiales ingresaron a una casa en Herradura, forzaron la puerta principal y sustrajeron dinero en efectivo junto con un arma de fuego.

Tras las investigaciones, la Policía Judicial logró identificar a los sospechosos y procedió a allanar la delegación de la Fuerza Pública de Garabito, donde se efectuaron las detenciones. Además, se realizaron allanamientos en dos viviendas: una en Parrita y otra en Puntarenas, donde se decomisó evidencia relevante para el caso.

Los detenidos fueron identificados con los apellidos Nipote, de 29 años; Hernández, de 22 años, y Cisneros, de 36 años.

Los tres sujetos serán remitidos al Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.