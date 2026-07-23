OIJ detiene a supuesto tachador vinculado a robos de vehículos desde hace más de 20 años
Esta persona ha sido procesada y condenada anteriormente, según las autoridades. El grupo es investigado por delitos cometidos en parqueos de centros comerciales.
Uno de los tres hombres detenidos por la Sección de Robos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) es ampliamente conocido por las autoridades debido a su presunta vinculación con delitos de tacha de vehículos y receptación.
Se trata de un hombre de apellido Peacock, de 53 años, quien, según el OIJ, figura en investigaciones relacionadas con este tipo de delitos desde hace más de dos décadas.
"A lo largo de los años, muchos años, quizás un par de décadas, esta persona ha estado vinculada a este tipo de actividad criminal, principalmente el tema de la receptación, es decir, el recibir artículos producto de las sustracciones.
"Es alguien que ya se ha procesado en varias ocasiones; de hecho, ha sido condenado por estos hechos, pero él insiste en dedicarse a esta actividad criminal”, explicó Michael Soto, director a. i. del OIJ.
Los otros dos detenidos son hombres de apellido Brenes, de 31 y 40 años.
Las capturas se realizaron durante tres allanamientos efectuados en Alajuelita, Hatillo y Barrio Cuba, en San José.
De acuerdo con la Policía Judicial, los sospechosos presuntamente cometían las tachas de vehículos principalmente en parqueos de centros comerciales ubicados en Curridabat, La Uruca, Zapote y Pavas.
La investigación los relaciona con un total de 33 denuncias, cuyos hechos, al parecer, provocaron pérdidas que ascienden a aproximadamente ₡50 millones.