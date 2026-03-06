OIJ detiene a sospechosos de homicidio en Limón cuando buscaban huir a Colombia

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a dos sospechosos de un homicidio en Limón, cuando pretendían salir del país hacia Colombia (vea video adjunto de Telenoticias).

Ambos hombres fueron capturados en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS).

Los sujetos son de apellidos Portuguez, de 21 años de edad, y Zúñiga, de 34.

El crimen con que los vinculan ocurrió el 22 de febrero anterior en barrio Atlántida de Limón.

La víctima, identificada como Kenner Calderón, caminaba por la calle, cuando sus asesinos lo subieron a un carro y lo trasladaron a una casa donde lo privaron de libertad.

Posteriormente lo asesinaron y lanzaron su cuerpo a un río en Dondonia de Limón, el cual apareció el 27 de febrero.

Los aprehendidos ahora serán remitidos al Ministerio Público, que deberá definir su situación jurídica.