OIJ detiene a sospechoso por homicidio de hombre hallado en cañal de San Carlos

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) capturaron la madrugada de este miércoles a un hombre de apellido Hernández, de 23 años y nacionalidad nicaragüense, como sospechoso de participar en el homicidio de un hombre de apellido Porta, de 46 años.

La detención ocurrió durante un allanamiento efectuado a las 4 a. m. en Boca Arenal de Cutris, en San Carlos. El operativo estuvo a cargo de la Delegación Regional de San Carlos.

La investigación se relaciona con un crimen ocurrido el pasado 30 de junio. Ese día, las autoridades localizaron el cuerpo de la víctima dentro de un cañal, en el precario La Esperanza.

Los agentes determinaron que el fallecido presentaba un impacto de bala en la cabeza. El cuerpo también tenía otras lesiones.

Durante el registro de la vivienda del sospechoso, la Policía Judicial decomisó un arma de fuego y otros indicios que serán sometidos a análisis como parte del expediente.

Tras finalizar el operativo, Hernández quedó a las órdenes de la Fiscalía, que definirá las medidas que correspondan dentro del proceso penal.







