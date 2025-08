OIJ detiene a sospechoso de atacar con ácido a su pareja en Cartago

El sospechoso de rociar con ácido a su expareja, hace cuatro meses en Agua Caliente de Cartago, fue detenido la tarde de este martes en San Ramón.

La captura se hizo alrededor de las 4 p. m. en vía pública, en el sector de San Isidro, gracias a una labor conjunta entre agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago y San Ramón.

El detenido es un hombre de 38 años, identificado con el apellido Calero y de nacionalidad nicaragüense.

El sujeto fue trasladado de inmediato y quedará a las órdenes del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

En entrevista con Telenoticias, la madre de tres pequeños aseguró que su agresor intentaba comunicarse con ella, pese a que era buscado por las autoridades costarricenses y extranjeras por ese ataque.

​“Él me llama, el fin de semana pasado me estuvo llamando, me dijo que le contestara, que quería saber de mí. No sé qué nivel de obsesión tiene conmigo, que él todavía me manda mensajes y me dice que le acepte las llamadas”, contó.