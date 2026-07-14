OIJ detiene a mujer sospechosa de planear homicidio en Limón

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Batán detuvo este martes a una mujer de apellido Gamboa, de 31 años, como sospechosa de planear un homicidio ocurrido en Matina de Limón.



Los agentes judiciales realizaron dos allanamientos a eso de las 3 a. m. en el sector de Matina. Durante el operativo localizaron a la sospechosa y decomisaron un teléfono celular, un arma de fuego calibre .38 tipo revólver y municiones.



El homicidio ocurrió el 28 de setiembre de 2025, cerca de las 8 a. m., en el sector de Estrada, Matina. La víctima era un hombre de apellido Rivera de 26 años quien se encontraba en vía pública cuando fue interceptado por varios sujetos.



Según la investigación del OIJ, los atacantes le dispararon y el hombre falleció en el lugar.



Los agentes judiciales vincularon a la mujer con la aparente planificación del crimen tras las diligencias realizadas durante la investigación.



El OIJ indicó que el móvil del homicidio está relacionado con un posible ajuste de cuentas o una venganza. La detenida quedó a la orden de la Fiscalía, donde se definirá su situación jurídica.

