OIJ detiene a joven sospechoso de lanzar a niña contra bolsas de basura

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a un joven sospechoso de lanzar a una niña contra un montículo de bolsas de basura en Pérez Zeledón, luego de que un video del hecho circulara en redes sociales.



El subjefe de la Delegación Regional del OIJ en Pérez Zeledón, Javier Quesada, indicó que la detención se realizó tras iniciar una investigación por la presunta agresión.

“Luego de que se diera una serie de publicaciones, al parecer en redes sociales, por una presunta agresión de un hombre contra una menor de edad en Pérez Zeledón, el OIJ realizó una investigación y se detuvo a este hombre, quien fue puesto con un informe ante el Ministerio Público, que definirá su situación jurídica”, señaló Quesda.

El sujeto fue identificado con el apellido Rivera, de 25 años.

La menor, de 7 años, así como su hermano de 1 año, fueron reubicados temporalmente con sus abuelos maternos, según confirmó el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).



El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y, según la información divulgada, habría ocurrido el pasado martes alrededor de las 6:30 p. m. en el sector de Hospital Viejo, en Pérez Zeledón.



En las imágenes se observa a un hombre caminando por media calle mientras carga a un bebé. Segundos después, toma del brazo a la menor, cruza la vía y la arroja contra unas bolsas de basura ubicadas junto a una acera. Posteriormente, el sujeto retoma al bebé y continúa su camino, mientras la niña queda entre las bolsas.



Tras la difusión del video, el PANI señaló que realizó una intervención mediante su Departamento de Atención y Respuesta Inmediata (DARI) de la región Brunca.

