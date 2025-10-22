OIJ detiene a exjugador de Herediano

Este miércoles al mediodía el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a un exjugador del Club Sport Herediano como sospechoso de tentativa de homicidio.

Se trata de un joven de apellidos Orias Corella.

Según las autoridades judiciales, los hechos con que lo vinculan ocurrieron el 1° de agosto anterior en los sitios de Moravia, San José.

Al parecer, ese día el exfutbolista disparó en múltiples ocasiones con un arma de alto calibre, específicamente con una AK-47. En la balacera hirió a tres personas.

Debido a esto, la Policía Judicial inició la investigación tras la denuncia de las víctimas y este miércoles fue detenido.

Ahora el sujeto será remitido con la Fiscalía para que determinen las medidas cautelares que tendrá que cumplir.