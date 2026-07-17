OIJ detiene a exintegrante de "Los 23" por sospecha de robo de contenedores y camiones

Las rutas nacionales 27 y 32 continúan siendo los principales corredores utilizados por organizaciones criminales dedicadas al robo de contenedores y camiones, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Este jueves, agentes de la Delegación Regional de Alajuela capturaron a un hombre de apellido Mendieta, quien figura como sospechoso de integrar una estructura criminal especializada en este tipo de delitos. El operativo incluyó el allanamiento de su vivienda en La Guácima, así como otros dos inmuebles ubicados en Ciruelas y El Roble.

De acuerdo con las autoridades, se trata de un grupo violento, altamente organizado y con una logística bien establecida, dedicado a interceptar camiones y contenedores que transportan mercancías de alto valor.

La investigación se remonta al 29 de enero, cuando un camión que trasladaba artículos electrónicos fue asaltado. A partir de ese caso, los agentes desarrollaron una serie de diligencias que permitieron identificar al sospechoso y vincularlo con la organización.

Durante la investigación, el jefe de la Sección de Asaltos del OIJ, Vladímir Fernández, explicó que estas bandas operan con información suministrada por terceros, quienes alertan sobre los cargamentos que transportan productos de alto valor.

​Asimismo, detalló que estas organizaciones tienen plenamente identificadas las rutas donde buscan a sus víctimas, principalmente las rutas 27 y 32, debido al constante tránsito de mercancías entre el Valle Central y los puertos de Limón y Moín.

Por su parte, el jefe de la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ, Francisco Segura, señaló que los delincuentes seleccionan principalmente cargamentos con productos de alto valor comercial, gracias a información obtenida de distintas fuentes que les permite conocer qué tipo de mercancía transporta cada contenedor.

El OIJ recordó que Mendieta ya había enfrentado a la justicia. En 2021, fue condenado a dos años de prisión por participar en asaltos contra conductores en la autopista General Cañas, como integrante del grupo criminal conocido como "Los 23", asentado en La Carpio.

Como parte del operativo, los agentes judiciales decomisaron evidencia que, presuntamente, era utilizada para cometer los asaltos.

Entre lo incautado destacan: Marihuana, cocaína, municiones, un pasamontañas, guantes y otra indumentaria utilizada durante los robos.

Las autoridades mantienen la investigación abierta para determinar si existen más personas vinculadas con esta organización y establecer su posible participación en otros casos de robo de contenedores y camiones registrados en el país.



