OIJ detiene a dos sospechosos por narcomenudeo en San Carlos

Agentes judiciales de la delegación regional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Carlos realizaron la madrugada de este miércoles un allanamiento en Santa Clara de Florencia, donde detuvieron a dos personas sospechosas de infringir la Ley de Psicotrópicos bajo la modalidad de venta de droga.



El operativo se ejecutó alrededor de las 4:00 a. m. y permitió la captura de un hombre de 48 años y una mujer de 39 años, quienes, según las autoridades, figuran como presuntos responsables de actividades de narcomenudeo en una vivienda del sector.



De acuerdo con la información preliminar brindada por el OIJ, la investigación se inició tras la recepción de varias informaciones confidenciales que alertaban sobre la supuesta venta de droga en el inmueble.

A partir de estas denuncias, los agentes desarrollaron labores de inteligencia y seguimiento que permitieron confirmar la presunta actividad ilícita.



Como resultado del allanamiento, además de las detenciones, se logró el decomiso de evidencia relevante para el caso, la cual será analizada como parte del proceso judicial.



Los sospechosos fueron remitidos a la Fiscalía, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas.

