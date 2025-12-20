OIJ detiene a cuarto sospechoso del asesinato de dos extranjeros en Quepos

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) capturaron en Turrialba al cuarto sospechoso vinculado con el asesinato de dos extranjeros ocurrido en septiembre anterior en Quepos.

El detenido fue identificado como Bryan Villalobos López, conocido con el alias de “Vampi”, quien figuraba como uno de los principales sospechosos del crimen contra la pareja conformada por Rudiger Schickhaus, de origen alemán, y Manuela Daxer, de nacionalidad austríaca.

La captura se realizó tras varias diligencias de seguimiento desarrolladas por la Policía Judicial en el sector de Turrialba. Según la investigación, Villalobos habría actuado en conjunto con Josué Elizondo Mesén, su pareja Natalia Rubio Núñez y un barbero identificado como Isaac Sanabria Alvarado.

De acuerdo con las autoridades, el grupo se habría aprovechado de que la pareja extranjera se encontraba en proceso de venta de una propiedad en Quepos para cometer el crimen.

El OIJ indicó que Villalobos López es considerado una persona de alta peligrosidad y cuenta con antecedentes por el delito de robo agravado. El detenido quedó a las órdenes del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas.