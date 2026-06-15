OIJ desmantela presunta célula de Los Lara que operaba en el centro de San José

Un operativo desarrollado este lunes en el centro de San José permitió la detención de cinco personas presuntamente vinculadas con actividades de narcomenudeo y con una célula del grupo criminal conocido como "Los Lara".



Durante la intervención, las autoridades decomisaron una cantidad de droga que se encuentra en proceso de contabilización.

Además, las investigaciones continúan para ubicar y detener a otras tres personas que figuran como objetivos de la operación.



Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), señaló que entre los involucrados hay menores de edad.

"Es importante mencionar que participan menores de edad. Este es un tema de alta preocupación en el país porque lo hemos visto muy constantemente", manifestó Soto.

De acuerdo con el jerarca policial, la estructura investigada sería una célula de "Los Lara" que operaba en el centro de la capital y que, aparentemente, mantenía disputas territoriales con otros grupos criminales asentados en sectores del sur de San José.

"Tenemos información de que estos sujetos detenidos son una célula del grupo Los Lara y que estarían en disputa de territorio con otros grupos del sur de la capital", indicó Soto.

Las autoridades señalaron que este grupo, supuestamente, estableció puntos de venta de droga en cuadras aledañas al centro josefino. Según explicó el director interino del OIJ, los sospechosos utilizaban diversas estrategias para evadir la acción policial.

"Básicamente vendían droga al menudeo en las calles del centro de San José. Si la policía los interceptaba, podían buscar más droga o hacerse pasar por adictos", detalló Soto.

Soto explicó que organizaciones como "Los Lara" han ampliado su presencia en distintas comunidades de la capital mediante el control de territorios y el desplazamiento de vendedores independientes.



El operativo contó con la colaboración de la Policía Municipal de San José y de distintos cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública.



Finalmente, el director interino del OIJ reiteró que el combate al narcomenudeo forma parte de la estrategia para reducir los niveles de violencia y homicidios en el país.

"Es nuestro interés luchar contra el narcomenudeo porque realmente en el fondo es lo que nos genera violencia. Son las ventas locales las que nos generan homicidios", agregó Soto.

Asimismo, destacó que las acciones desarrolladas dentro del plan de control de la violencia han permitido una desaceleración en los índices de criminalidad y expresó la expectativa de que el país pueda cerrar el año con una cifra inferior a 800 homicidios.

