OIJ desmantela laboratorio de marihuana en San Ramón y detiene a dos personas

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Ramón realizaron la mañana de este miércoles dos allanamientos en los sectores de Alfaro y El Porvenir, donde detuvieron a dos personas sospechosas de infringir la Ley de Psicotrópicos.

Los detenidos corresponden a un hombre de apellido González y una mujer de apellido Vargas, ambos de 42 años.

De acuerdo con la información preliminar, la investigación inició hace aproximadamente un mes, luego de que las autoridades recibieran varias informaciones que apuntaban a la existencia de un aparente laboratorio de cultivo de marihuana operado por los sospechosos.

A partir de esos reportes, los agentes judiciales desarrollaron diversas diligencias de investigación bajo la dirección funcional del Ministerio Público, con el objetivo de verificar la información y recolectar evidencia.

Los allanamientos se ejecutaron a partir de las 5 a. m. y permitieron, además de las capturas, el decomiso de ₡73.425 en efectivo, teléfonos celulares, fertilizantes, marihuana lista para el consumo, aires acondicionados, lámparas y aproximadamente 250 plantas de marihuana de distintos tamaños.

Según el OIJ, los implementos decomisados presuntamente eran utilizados para el cultivo y mantenimiento de las plantas dentro del supuesto laboratorio.

Los sospechosos serán puestos a las órdenes del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Las autoridades destacaron que este operativo forma parte de las acciones desarrolladas por el Poder Judicial para combatir actividades vinculadas con la criminalidad y el narcotráfico en el país.



