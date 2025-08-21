OIJ desarticula en Los Chiles banda narco ligada a “Diablo”

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarticuló, este jueves, una organización criminal vinculada con Alejandro Arias Monge, conocido policialmente como “Diablo”, mediante siete allanamientos simultáneos realizados en Los Chiles, Alajuela.



Las diligencias judiciales se llevaron a cabo en los sectores de barrio Achotal, Hernández Pista y Pavón, donde se pretendía detener a 15 personas relacionadas con la venta y distribución de drogas al menudeo. Hasta el momento, nueve sospechosos fueron aprehendidos.



De acuerdo con Rándall Zúñiga, director del OIJ, los detenidos responden a los apellidos López y Ulate, alias “W”, quienes operaban como parte de la estructura criminal que trabajaba bajo las órdenes del hombre más buscado de Costa Rica.

“La investigación inició entre marzo y mayo gracias a información confidencial que recibimos, donde se señalaba que estas personas están ligadas con 'Diablo' y se dedicaban al expendio de droga en los sectores allanados.

"Este tipo de acciones forman parte de una estrategia sistematizada del OIJ para cada semana sacar de circulación un grupo criminal grande en diferentes puntos del país y llevar un poco de tranquilidad a las comunidades golpeadas por la creciente ola de violencia”, dijo Zúñiga.

Los detenidos serán trasladados a los tribunales correspondientes para el trámite judicial.

