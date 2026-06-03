OIJ de Limón divulga lista de las 19 personas más buscadas y solicita apoyo ciudadano

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón dio a conocer las fotografías de las 19 personas más buscadas como parte de las acciones que impulsa el Poder Judicial para combatir la criminalidad en el país (ver imagen adjunta).



Según informó la institución, se trata de 19 hombres que figuran como sospechosos en investigaciones relacionadas con delitos de homicidio, robo agravado e infracción a la Ley de Psicotrópicos.

"Estas personas son requeridas por la justicia y deben ser detenidas para ser sometidas a los procesos judiciales correspondientes", señaló el OIJ.

Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita ubicar a los sospechosos.



El OIJ recordó que cualquier persona que tenga datos sobre el paradero de alguno de estos individuos puede comunicarse de forma confidencial y anónima a la línea gratuita 800-8000-645 o mediante el correo electrónico [email protected], correspondiente al Centro de Información Confidencial del OIJ.



Las autoridades reiteraron que la participación ciudadana resulta fundamental para el avance de las investigaciones y para fortalecer los esfuerzos institucionales orientados a garantizar la seguridad de la población y el cumplimiento de la ley.

