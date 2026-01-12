OIJ de Coto Brus captura a dos sospechosos de brutal doble homicidio en apartamento

A las 5 a. m. de este lunes, agentes de la delegación regional de Coto Brus del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron tres allanamientos simultáneos en las comunidades de Aguas Claras y Las Brisas, que culminaron con la detención de dos hombres sospechosos del delito de homicidio.



Los detenidos corresponden a dos sujetos de apellidos Salazar, de 25 años, y Miranda, de 24 años, quienes figuran como sospechosos del doble homicidio ocurrido el pasado sábado en el sector de Las Brisas de Coto Brus.



Según la información preliminar de la investigación, las víctimas se encontraban dentro de un apartamento, donde residía una de ellas, cuando aparentemente dos individuos ingresaron al inmueble y, de forma reiterada, los habrían agredido, provocándoles la muerte en el sitio.



La Cruz Roja Costarricense confirmó que recibió la alerta de emergencia a las 10:22 a. m. del sábado. Al arribar al lugar, los paramédicos ubicaron a dos hombres, de 55 y 68 años, quienes ya no presentaban signos vitales y mostraban múltiples golpes en sus cuerpos.

"Estos allanamientos tienen que ver con el doble homicidio ocurrido en las últimas horas, donde se encontraron a dos hombres fallecidos luego de que los golpearon con objetos contundentes en múltiples ocasiones.

"El móvil podría ser el robo, pero en estos momentos estamos haciendo un análisis técnico en los lugares allanados para dar con indicios que los relacionen con los hechos", dijo Michael Soto, director interino del OIJ.

Tras su captura, los sospechosos fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

