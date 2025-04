OIJ de Cartago advierte de estafa que ya reporta pérdidas por más de ₡100 millones

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago pide a la población estar alerta por una modalidad de estafa mediante la cual los delincuentes ya han robado más de 100 millones de colones este año.

Al menos 70 personas han denunciado ser víctimas y, según las investigaciones, muchos de los afectados tienen vinculado el número de teléfono con la cuenta bancaria vía SINPE, que se utiliza para hacer transacciones de dos maneras: por la aplicación de la entidad financiera o por mensaje de texto. Es esta última la que ha estado dando problema.

Sucede que muchas personas cambian el número de teléfono que tenían vinculado con la cuenta bancaria y no lo desligan de esta (ver video adjunto de Telenoticias).

Lo que ocurre, al parecer, es que hay fuga de información de instituciones financieras hacia delincuentes, a quienes les dan el dato de los números que se mantienen vinculados al SINPE, a pesar de que la persona ya no está en propiedad de esa línea telefónica.

De esta manera, se han realizado ya millonarias estafas.

“En el mes de setiembre (de 2024) cambié el número de teléfono y continué con mi vida normal, esa cuenta de ahorros solo era para eso y no la revisaba porque metía dinero para ahorros, pero en febrero de este año voy a sacar el estado de cuenta para ver los ahorros y veo que la cuenta está en cero. Me doy cuenta de que hicieron un monto de transacción por mensaje de texto y enviaron dinero a muchas personas diferentes”, relató uno de los afectados

Entre las víctimas hay grupos religiosos, empresas y personas físicas.

“Yo tengo cuenta en el banco normal, ahí afilié mi número telefónico como todas las personas, en un momento determinado lo dejé de utilizar, pedí otro y por error no desligué el número; pero, cuando me llegó un estado de cuenta al correo, me di cuenta de que me sustrajeron más de 2 millones de colones, voy al banco y me dicen que por medio de mensajes de texto me sustrajeron el dinero en montos pequeños”, dijo otra de las víctimas.