OIJ da primeros detalles de cómo se originó choque en el que murió asesora de Eli Feinzaig

El carro en el que viajaba el candidato y diputado Eliécer Feinzaig, al momento del accidente ocurrido la mañana del viernes, perdió el control e invadió el carril contrario, para finalmente chocar de frente con un camión que transportaba pollos.

Así se desprende del informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), divulgado la mañana de este sábado, en el que se incluyeron los primeros detalles de la colisión, en la que murió la asesora del aspirante, Éricka Benavides.

La Policía Judicial señaló que la consejera legislativa viajaba en los asientos traseros del vehículo tipo pick-up. Delante de ella iban el conductor, de apellido Cascante, y Feinzaig de copiloto.

Estos dos últimos se mantienen internados tras el incidente. El chofer lo hace en el Hospital Médico, en San José, donde está bajo vigilancia estricta y en estabilización multidisciplinaria por sus múltiples lesiones. Mientras que el congresista está en observación en el Hospital Metropolitano de Santa Ana, al cual fue trasladado vía aérea.

También sufrió heridas de consideración el conductor del camión, de apellido Trigueros, cuyo estado de salud se desconoce.

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del Organismo de Investigación Judicial llevaron a cabo una revisión de la escena y se encargaron del levantamiento del cuerpo de Benavides, para su posterior envío a la Sección de Patología Forense, para que se le practique la autopsia respectiva.

Entretanto, los hechos son objeto de una pesquisa que debe esclarecer las circunstancias que se dieron.