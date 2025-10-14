OIJ cree que Ligia Faerron está muerta

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) cree que Ligia Zulema Faerron Jiménez, de 53 años, está muerta; sin embargo, desde la mañana de este martes se realizan dos allanamientos para confirmar o descartar la hipótesis.



Rándall Zúñiga, director de la Policía Judicial, confirmó que uno de los puntos clave que se inspecciona es una finca de 61 hectáreas ubicada en Javillos de Florencia, en San Carlos, donde “se está haciendo la búsqueda de un cuerpo”.

“En este momento, lo que se está haciendo es la búsqueda de un cuerpo, ya no creemos que podría ser de una persona viva, y dentro de esta finca ya se han encontrado elementos importantes como el anillo de doña Ligia, reconocido así como tal por parte de familiares y, también, una maleta quemada en esta zona que creemos pudo ser utilizada para la comisión de este ilícito en particular”, comentó Zúñiga.

Las autoridades creen que, en esta extensa propiedad, Faerron pudo ser asesinada y enterrada.

“Hay un pendiente importante y es poder encontrar el cuerpo, para que ya podamos tener un caso más sólido, más firme.

“En eso estamos trabajando y la investigación nos ha llevado hasta esta finca y hemos encontrado algunas evidencias importantes; no obstante, nos falta aún por encontrar el cuerpo de doña Ligia para tener un caso firme y concreto”, agregó Zúñiga.

En la diligencia policial participa, además, un equipo de la Unidad Canina del OIJ y especialistas en rastreo de fluidos biológicos y restos humanos.



La finca intervenida, en apariencia, le pertenece a la madrastra del sujeto al que se vio por última vez con el vehículo de Ligia, de apellido González, el cual apareció chocado dentro de una propiedad en La Palmera de San Carlos, días después de su desaparición.



Según la Unidad de Género de San Carlos del Ministerio Público, el hombre, quien además está detenido como sospechoso de su desaparición y, que acompaña a los agentes judiciales con las diligencias dentro de la finca, llegó a la casa de la ofendida el 26 de setiembre anterior, día en que fue vista por última vez.

“Se cree que este aprovechó la confianza que le tenía la mujer e ingresó a la vivienda. Luego de esa visita, se perdió rastro de la mujer, quien días después fue reportada como desaparecida”, señaló el Ministerio Público.

Los familiares de Faerron la reportaron como desaparecida el 1.º de octubre tras desconocer sobre su paradero.



De manera paralela, el OIJ también realiza un allanamiento en una casa de Ciudad Quesada, donde viven dos mujeres (madre e hija), de apellidos Linares Rodríguez y Monterrey Linares, quienes también fueron detenidas como sospechosas del aparente delito de favorecimiento real. Al parecer, ambas le ocultaron información de interés a las autoridades.



El caso continúa en investigación.