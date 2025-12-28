OIJ confirma tercera víctima ahogada en playa Esterillos
Dos hombres y una mujer fueron arrastrados por la corriente mientras disfrutaban del mar la tarde del sábado. Los tres cadáveres fueron recuperados tras varias horas de búsqueda.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó una tercera víctima ahogada en playa Esterillos de Parrita.
Lo anterior luego de que se reanudara la búsqueda en la zona la mañana de este domingo, casi 12 horas después de que el incidente ingresara al Sistema de Emergencias 9-1-1.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a los agraviados como dos hombres de apellidos Acuña (55 años) y Abrahams (56), así como una mujer de apellido Cortés (41).
Preliminarmente, la Policía Judicial maneja que los agraviados disfrutaban del mar la tarde del sábado, cuando en determinado momento fueron arrastrados por la corriente.
Ese mismo día fueron recuperados los cuerpos de Acuña y Cortés, mientras que el hallazgo del cadáver de Abrahams se dio hasta un día después.
Los restos de las víctimas fueron levantados y remitidos a la Sección de Patología Forense, en San Joaquín de Flores, donde se les practicará la autopsia respectiva.
Posteriormente, el Organismo de Investigación Judicial remitirá el informe correspondiente al Ministerio Público.