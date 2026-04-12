OIJ confirma que quinceañero baleado en Alajuelita murió en el hospital

Los agentes de la sección de inspecciones oculares y recolección de indicios del Organismo de Investigación Judicial de San José (OIJ) confirmaron que el mejor baleado en Alajuelita la tarde del sábado murió en el Hospital San Juan de Dios, horas después.

Una cámara de seguridad captó el impactante momento en que el joven, de 15 años, intenta escapar de dos sicarios que lo perseguían en motocicleta. El hecho ocurrió en la urbanización Chorotega.

En las imágenes se observa la desesperación de la víctima, quien trata de saltar un vehículo tipo pick-up para ponerse a salvo. Sin embargo, es alcanzado por los atacantes; uno de ellos desciende de la moto y le dispara en varias ocasiones.

Durante el ataque, otro hombre quedó en medio de las balas, pero logró ponerse a salvo. La escena generó alarma entre los vecinos de la zona.

De acuerdo con el OIJ, la víctima recibió disparos en el tórax, cara, cabeza, espalda y brazos.

El menor fue trasladado en un carro particular hasta el hospital. En el lugar, la Cruz Roja atendió a una mujer por crisis nerviosa.

Las autoridades se encuentran investigando el caso, en el lugar recolectaron casquillos de bala y los videos de las cámaras de vigilancia.







