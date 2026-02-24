OIJ confirma que persecución en Escazú terminó en choque donde embarazada resultó herida

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el choque múltiple ocurrido la mañana de este martes en San Rafael de Escazú se produjo durante una diligencia judicial en la que un sujeto requerido por las autoridades intentó darse a la fuga.



Según informó la policía judicial, los agentes lograron ubicar al hombre, de apellido Di Palma, quien se encontraba dentro de un vehículo. Al percatarse de la presencia policial, el sospechoso huyó del sitio.

“Durante la persecución, el sujeto perdió el control del carro y se volcó”, indicó la oficina de prensa del OIJ.

En el vehículo viajaba también una mujer en estado de gestación, quien resultó gravemente herida tras quedar prensada dentro del automotor.



Tras el vuelco, el automóvil quedó sobre su costado izquierdo, lo que obligó a la intervención del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y de la Cruz Roja Costarricense.



Los equipos de rescate realizaron maniobras especializadas para liberar a la mujer embarazada, quien fue inmovilizada con férula espinal y trasladada en condición delicada al Hospital San Juan de Dios.



El conductor también fue llevado bajo custodia al mismo centro médico para su valoración.



El OIJ indicó que Di Palma es requerido por las autoridades judiciales, aunque de momento no se detallaron públicamente los cargos específicos por los que figura en investigación.



El caso continúa en desarrollo y las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar todos los pormenores del hecho.