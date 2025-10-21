OIJ confirma que Ligia Faerron fue asesinada por asfixia

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó este martes que Ligia Faerron Zulema Jiménez fue asesinada por asfixia.



Faerron estaba desaparecida desde el pasado 26 de setiembre y su cuerpo fue encontrado enterrado en una finca en Florencia de San Carlos, Alajuela, el miércoles 15 de octubre.

“Sobre el reporte de la autopsia de la señora Ligia Faerron, nos indican que de acuerdo al resultado preliminar de la autopsia médico-legal, la causa de muerte sería Asfixia.

“Por el momento sería el único detalle que podemos brindar, debido a que, el caso se mantiene en investigación”, señaló la Policía Judicial.

Un hombre de apellido González descuenta seis meses de prisión preventiva como sospechoso matar a la mujer, de 53 años. A esta persona se le investiga por el aparente delito de femicidio en otros contextos.



Se presume que el hombre acabó con la vida de Faerron y luego ocultó su cuerpo en una finca ubicada en la localidad de Javillos.



Por este caso, una madre y su hija, quienes también figuran como sospechosas de la desaparición de Faerron, fueron detenidas luego de un allanamiento en su casa en Ciudad Quesada, sin embargo, quedaron en libertad.



Ambas mujeres son investigadas por aparentemente ocultar información relevante del caso a las autoridades.



Faerron fue cremada y sus cenizas son veladas este martes en Funerales Vida, en Sabana, San José. El funeral se realizará este miércoles 22 de octubre en la iglesia católica de San Juan Bosco en Sabana sur, a las 10 a.m.

