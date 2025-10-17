OIJ confirma que joven asesinado en Siquirres era hijo de agente judicial

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el joven asesinado este miércoles en San Rafael de Siquirres era hijo de un agente judicial destacado en la delegación de Pococí.

La víctima, de apellido Valverde y 26 años de edad, se trasladaba en un vehículo azul cuando fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Gravemente herido, fue llevado inicialmente a una clínica local y luego trasladado al Hospital Tony Facio de Limón, donde se confirmó su fallecimiento minutos después de su ingreso.

Este caso se suma a una serie de homicidios registrados en las últimas horas en distintas partes del país.

En Playón Sur de Parrita, un joven de aproximadamente 22 años fue asesinado a balazos este jueves. Según el reporte preliminar, se encontraba en la vía pública cuando dos hombres en motocicleta se le acercaron y le dispararon en múltiples ocasiones.

Fuentes judiciales indicaron que este crimen podría estar relacionado con otro homicidio ocurrido el pasado domingo en Reformadores de Parrita, ya que ambas víctimas eran primos, lo que refuerza la hipótesis de un posible vínculo entre los hechos.

En San José de Upala, un taxista informal de apellido Ruiz, de 63 años, también fue asesinado la noche del miércoles tras ser atacado por dos gatilleros en motocicleta.

Por otro lado, en el sector 15 de Setiembre, en Hatillo, un tiroteo dejó un hombre fallecido y dos personas heridas, entre ellas una mujer de 71 años. La víctima mortal fue identificada como Henry Rodríguez Montealegre, de 56 años, vecino de San Sebastián. Según versiones preliminares, se encontraba cerca de una chatarrera cuando un gatillero llegó al sitio y le disparó en múltiples ocasiones.

Estos hechos reflejan la creciente ola de violencia que enfrenta Costa Rica en las últimas semanas, marcada por hallazgos de cuerpos mutilados y calcinados, los cuales, según las autoridades, serían mensajes entre organizaciones criminales.

En lo que va del año, el país registra 691 homicidios, lo que representa un aumento de ocho casos en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Homicidios por provincia: