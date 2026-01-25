OIJ confirma que hombre asesinó a una mujer en Osa y luego se autoeliminó

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la tarde de este domingo, que la mujer de 30 años encontrada muerta por la Cruz Roja en horas de la mañana en su casa de habitación en Osa, fue asesinada por un hombre que le disparó en la cabeza.

Según la policía judicial, la femenina, identificada con el apellido Hidalgo y de 30 años, estaba en su vivienda cuando el sospechoso la abordó y detonó el arma de fuego contra ella.

Las autoridades también presumen que el masculino, cuya identidad no fue dada por el OIJ, se disparó tras cometer el homicidio, autoeliminándose.

La Cruz Roja reportó el hallazgo a la policía pasadas las 10:30 a. m. cuando, al llegar a la escena y valorar a los pacientes, ninguno de los dos tenía signos vitales.

Por ahora el caso se mantiene en investigación para esclarecer el vínculo entre la víctima y el agresor, a fin de esclarecer si se trata del primer femicidio del 2026.

Ambos cuerpos fueron llevados a medicatura forense.

