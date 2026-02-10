OIJ confirma que hombre acribillado en gimnasio tenía 34 años

Un hombre de 34 años fue asesinado a balazos dentro de un gimnasio en San Nicolás de Cartago, luego de que un sujeto armado, con casco de motocicleta, ingresara al local y le disparara en repetidas ocasiones, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con la versión preliminar de las autoridades, el ataque fue directo y premeditado. Las cámaras de vigilancia captaron el momento en que el agresor entra corriendo, se dirige sin titubeos hacia la víctima —quien estaba de espaldas— y abre fuego. Cuando el hombre cae al suelo, el sicario le dispara nuevamente para asegurarse de que estuviera muerto.

El crimen ocurrió alrededor de las 8:00 p.m. del lunes, mientras el gimnasio se encontraba lleno de clientes. Tras escuchar los disparos, varias personas huyeron en busca de refugio, generándose escenas de pánico dentro del establecimiento.

En la escena, los agentes judiciales recolectaron al menos 10 casquillos de bala, lo que confirma la violencia del ataque. Pese a la cantidad de personas presentes, no se reportaron heridos por arma de fuego. Únicamente dos personas fueron atendidas por crisis nerviosa.

El OIJ continúa con las investigaciones para determinar el móvil del crimen y dar con el paradero del sicario.