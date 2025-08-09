OIJ confirma que conductor que atropelló a 4 personas y mató a 1 se dio a la fuga

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el conductor del buggy que atropelló a cuatro personas en Bahía Ballena, la madrugada de este sábado, se dio a la fuga luego del impacto.

El accidente, ocurrido a las 00:32 horas en una vía pública de la zona, dejó como saldo la muerte de un hombre de 53 años, identificado como de apellido Pinzón, así como tres personas más heridas, dos de ellas en condición crítica.

Las víctimas lesionadas son un hombre de 56 años, de apellido Espinoza, y otro de 34, de apellido Araya, quienes fueron trasladados al hospital Dr. Tomás Casas Casajús en Puntarenas para recibir atención especializada.

El trágico hecho fue captado en video: en las imágenes se observa a un grupo de personas conversando junto a una bicicleta, cuando el vehículo todoterreno —un buggy, diseñado para circular en playa o terreno irregular— los embiste de frente sin reducir la velocidad.

Según la Cruz Roja, dos unidades de soporte básico acudieron rápidamente para estabilizar a los heridos. El OIJ mantiene la investigación para dar con el paradero del responsable y esclarecer las circunstancias que provocaron el atropello.