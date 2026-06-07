OIJ confirma: Padre e hijo asesinados en Quepos eran de apellido Lara

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó las identidades de un padre y su hijo que fueron asesinados a sangre fría la noche del sábado en Barrio La Inmaculada de Quepos, específicamente en calle La Bambú.

Las víctimas fueron identificadas como de apellido Lara, de 42 y 23 años, respectivamente.

De acuerdo con la información preliminar, un sujeto llegó hasta la vivienda y desde la puerta disparó indiscriminadamente hacia el interior.

En el lugar murió casi de inmediato el padre, quien presentaba heridas de bala en tórax, cabeza, costillas y espalda. Su hijo fue trasladado al Hospital Max Terán, bajo custodia policial, pero falleció minutos después de su ingreso debido a una herida de bala en la cabeza.

El OIJ realizó el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron remitidos a la Morgue Judicial para la respectiva investigación.