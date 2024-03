“OIJ confirma la muerte sin pruebas, hay muchos vacíos”, dice abogado de familia de Keibril

“Además, declaran que en el vehículo se pudo haber golpeado y, si eso fue así, es contradictorio, porque a los días le fue entregado al sujeto (sospechoso) y, más bien, debió de haber sido decomisado, por lo que quiere decir que no hay indicios de que haya fallecido en el carro. Hay cosas que no están claras y no estamos de acuerdo con esta noticia”, agregó Muñoz.