OIJ: Carro hallado en Atenas sí es de Kevin Kirby, joven que apareció muerto en Hatillo 8

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó a Teletica.com que el carro encontrado en Atenas, Alajuela, sí es el del joven Kevin Kirby, quien apareció muerto este miércoles tras varios días desaparecido.



A Kirby, de 27 años, se le había perdido el rastro desde el pasado domingo, luego de compartir con varios amigos en una fiesta en Sabanilla de Montes de Oca. Fue hasta hoy a las 3:34 a. m. cuando apareció su cuerpo a la orilla del río María Aguilar, en Hatillo 8, San José.



Según la Policía Judicial, la víctima presentaba golpes en costillas y, al parecer, heridas provocadas por arma blanca. Su carro, un pick-up Ford Raptor, también se había perdido el mismo día que fue visto el joven.

“Sobre el caso del masculino de apellido Kirby, el día de ayer (martes), por medio de información confidencial y diligencias por parte de los agentes de la Sección de Delitos Varios, ubicaron en horas de la noche el vehículo del ofendido en el sector de Atenas, el cual fue sellado y remitido a los laboratorios de Ciencias Forenses, para que se le practique el análisis correspondiente”, indicó el OIJ.

Al parecer, dentro del automotor había rastros de sangre.



Kirby era amante del surf, la pesca y los motores.



La Policía Judicial continúa con la investigación para determinar el móvil del asesinato y dar con los responsables.

