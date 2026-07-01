OIJ captura a sospechoso de asesinato grabado por cámaras de seguridad en Cartago

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a un hombre como sospechoso de participar en el homicidio de Didier Ortiz, un joven de 26 años y vecino de Oreamuno de Cartago, asesinado el pasado lunes.

Como parte de la investigación, agentes judiciales realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en La Suiza de Turrialba, donde localizaron un vehículo que, según las autoridades, fue utilizado durante el ataque.

El crimen quedó registrado en un video de seguridad, en el que se observa a al menos dos hombres llegar al sitio con un fusil automático y disparar en múltiples ocasiones contra la víctima antes de huir.

​Horas después del operativo, el OIJ informó sobre el homicidio de otro joven ocurrido en La Suiza de Turrialba, muy cerca de la vivienda allanada.

De acuerdo con las primeras diligencias, una de las líneas de investigación apunta a que esta segunda víctima sería uno de los presuntos participantes en el asesinato de Didier Ortiz.

El caso continúa bajo investigación para determinar la participación de otros sospechosos y esclarecer las circunstancias que rodean ambos homicidios.