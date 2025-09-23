OIJ captura a sexto costarricense solicitado para extradición

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a José Villalobos López, señalado como el sexto nacional con solicitud de extradición. Esta vez, por parte de las autoridades panameñas.

Así lo confirmó Rándall Zúñiga, director de la Policía Judicial, a través de la red social X.



Villalobos, vecino de Golfito, fue arrestado en 2016 en aguas jurisdiccionales de Panamá cuando viajaba a bordo de la embarcación María de Los Ángeles II. Durante esa operación, las autoridades decomisaron 500 paquetes de cocaína.

Sin embargo, tras quedar en libertad al recibir medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, huyó hacia Costa Rica, donde se mantenía escondido.



La detención de Villalobos responde a una gestión internacional del vecino país por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

"Agentes de la Oficina Central Nacional INTERPOL San José del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), detuvieron este lunes 22 de setiembre a un costarricense de 31 años, quien es requerido por las autoridades de Panamá, para que enfrente en ese país un proceso judicial por el delito de Infracción a la Ley de Psicotrópicos y quien se convertiría en el sexto costarricense extraditable, tras la aprobación de la Ley que reformó el Artículo 32 de la Constitución Política", indicó la Policía Judicial.

Otros extraditables

El pasado 28 de agosto, la Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada del OIJ detuvieron al quinto extraditable en el sector de La Galera, en Curridabat.



Jordie Picado Grijalba, alias "Noni", de 32 años, es requerido por la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos, como sospechoso de tráfico internacional de drogas.



El trabajo coordinado entre OIJ y la DEA, ha permitido, a la fecha, la aprehensión de cuatro costarricenses más requeridos para extradición: el exmagistrado Celso Gamboa; Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”; Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro y Johnny Angulo Fernández, conocido policialmente como John Cadenas.



Todos permanecen en prisión preventiva.