OIJ busca evitar que nuevas bandas ocupen espacios tras capturas de líderes criminales

La desarticulación de bandas dedicadas al narcomenudeo, grupos vinculados con homicidios y organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico, como las que operaban en Limón, forman parte de las acciones impulsadas por las autoridades judiciales para contener la violencia homicida en el país.

De mantenerse estos esfuerzos, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) proyecta que el 2026 cierre con entre 750 y 800 homicidios, una cifra inferior a la registrada en los últimos años.

A las acciones desarrolladas mediante el Plan Estratégico de Contención y Control de la Violencia (PECOV), ejecutado de forma conjunta por el OIJ y el Ministerio Público, se suma el trabajo operativo de los diferentes cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública.

Según estadísticas del OIJ, Costa Rica acumula 3.894 homicidios durante los últimos seis años. El 2023 fue el año más violento de ese periodo, con 905 asesinatos. Posteriormente, la cifra descendió a 876 casos en 2024 y a 871 en 2025.

Las autoridades reconocen que la desarticulación de organizaciones criminales, como la estructura liderada por alias "Pecho de Rata", podría generar intentos de otros grupos por disputar el control de territorios y rutas utilizadas para el narcotráfico.

No obstante, el OIJ asegura que mantiene vigilancia e investigaciones permanentes para evitar que otras organizaciones criminales ocupen esos espacios y provoquen un nuevo incremento en la violencia.