OIJ busca a una pareja que asaltó e intentó matar a un taxista adulto mayor en Heredia

Esta mujer que se aprecia en el video es una de las más buscadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La madrugada del 18 de junio la sospechosa y un sujeto, abordaron al taxista cerca del antiguo Registro Civil en San José y le pidieron un viaje a Heredia.

En el trayecto se le solicitó al transportista desviarse a un reconocido restaurante en Avenida 10 para comprar cervezas.

En las imágenes se aprecia cuando salía del local con el licor para dirigirse hacia San Rafael de Heredia. Posterior a eso, la pareja llevó al adulto mayor hasta una urbanización en San Isidro, donde los esperaba un tercer sujeto.

"En el momento en que me estaciono porque el muchacho me dijo que ese es mi papá y es el que le va a pagar, cuando me acerco al portón, el hombre sale, me pregunta cuánto es, se me abalanza encima, me encañona y me dijo que era un asalto", comentó Carlos Fernández, el taxista agredido.