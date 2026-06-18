OIJ busca a sospechoso de participar en doble crimen en gasolinera de Alajuela

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Alajuela solicita colaboración para identificar al hombre que aparece en el video adjunto de Telenoticias. Él es el principal sospechoso de participar en un doble homicidio ocurrido la noche del 30 de marzo en una estación de servicio, en El Coyol de Alajuela.

En el tiroteo falleció un hombre de apellido Campos, de 28 años, así como una víctima colateral, a quien identificaron como Rándall Morales Miranda, de 39 años.

Cámaras de vigilancia captaron cuando las víctimas ingresaron en un carro a la estación de servicio para cargar combustible y fue ahí cuando llegaron dos sujetos en motocicleta y uno de ellos les disparó.

Si lo reconoce, llame a la línea confidencial del OIJ 800-8000-645.