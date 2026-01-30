OIJ busca a sospechoso de matar a finqueros para adueñarse de sus propiedades

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene la búsqueda de un sospechoso de participar en el homicidio de dos finqueros, con el aparente objetivo de apropiarse de sus propiedades.



La Policía Judicial informó que el sujeto, quien aparece en la fotografía adjunta, es requerido por agentes del OIJ de San Carlos, ya que figura como sospechoso en dos asesinatos, uno de ellos ocurrido en Río Cuarto. Las autoridades intentaron detenerlo el pasado miércoles durante cuatro allanamientos realizados en San Ramón; sin embargo, no fue localizado.



El 28 de enero anterior, agentes judiciales de San Carlos, con la colaboración de otras oficinas de la Policía Judicial, así como de las policías municipales de San Carlos y San Ramón, realizaron cuatro allanamientos simultáneos en los sectores de Piedades Norte y Piedades Sur de San Ramón.

Estas diligencias permitieron la detención de tres personas sospechosas de participar en dos homicidios ocurridos en distintos puntos del país, identificadas con los apellidos Ramírez, de 51 años; Arias, de 47 años; y Ramírez, de 29 años.



Según la investigación de la Policía Judicial, el primer hecho se registró el 15 de julio de 2024 en el sector de Toro Amarillo de Río Cuarto, donde falleció un hombre de apellido González, de 52 años, quien habría recibido varios disparos mientras se encontraba en una finca avícola.



El segundo homicidio ocurrió el 19 de febrero de 2025 en Piedades Sur de San Ramón, en perjuicio de un masculino de apellido Jiménez, de 51 años, quien aparentemente fue atacado con arma de fuego dentro de una propiedad rural.



Las diligencias permitieron establecer que ambos homicidios estarían relacionados y responderían a un mismo modo de operar, lo que llevó a las autoridades a realizar múltiples acciones de investigación para determinar la aparente participación de los sospechosos.



Durante los allanamientos se efectuó el registro de varios inmuebles en busca de indicios que fortalezcan el caso, logrando la ubicación de armas de fuego y dos laboratorios de marihuana.

“Al parecer, en ambos casos los sospechosos iniciaban una negociación para la compra de un terreno o una propiedad, la cual finalmente no era vendida por las víctimas, generando rencillas que culminaron con los homicidios de las personas.