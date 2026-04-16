OIJ busca a sospechoso de asfixiar a un hombre para robarle moto y pertenencias

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración ciudadana para localizar a un hombre sospechoso de haber cometido un homicidio en Curridabat, San José.

El caso se reportó el pasado 4 de enero de 2026, a las 12:54 a.m., cuando la víctima, de apellido Chacón, viajaba en motocicleta. Según las autoridades, el sospechoso lo asfixió y posteriormente le robó la moto junto con sus pertenencias.

El delincuente utilizó el vehículo para escapar. Se trata de una motocicleta color plateado, con placa 815080.

El OIJ difundió un video relacionado con la investigación y habilitó la línea confidencial 800-8000-645 para recibir información que permita dar con el responsable.

Las autoridades reiteran que cualquier aporte ciudadano puede ser clave para esclarecer el caso y llevar al sospechoso ante la justicia.