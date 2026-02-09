OIJ busca a sospechoso de asesinar a balazos a expareja en Alajuela

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene una búsqueda activa para ubicar al hombre señalado como presunto responsable de un doble homicidio ocurrido en Alajuela.



De acuerdo con el OIJ, el sospechoso fue identificado como Edier Gerardo Segura Quiroz, de 37 años, quien figura como presunto autor material del ataque a balazos que causó la muerte de Michel López, de 27 años, y Edwin Andrés Chaves Benavides, de 33 años, en el sector de El Cacao, en Alajuela.



El hecho se registró la tarde de este domingo y, según la Policía Judicial, en el lugar se produjo una discusión entre varias personas, en plena vía pública. En medio de la situación, Segura presuntamente sacó un arma de fuego y disparó en múltiples ocasiones contra una mujer y un hombre.



Michel López falleció minutos después de haber sido ingresada a un centro médico, mientras que Edwin Chaves murió este lunes, a consecuencia de las heridas sufridas durante el ataque.



El sospechoso cuenta con un amplio historial delictivo.



Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 del Centro de Información Confidencial.

