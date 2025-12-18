OIJ busca a otro sospechoso de doble homicidio de extranjeros en Quepos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) le sigue la pista a otro sospechoso del doble homicidio ocurrido contra una pareja de extranjeros, en setiembre anterior, en el cantón de Quepos, Puntarenas.

Las autoridades ya habían realizado tres allanamientos en octubre, relacionados con tres sujetos sospechosos del crimen, esto luego de que las víctimas fueran encontradas enterradas dentro de su propiedad.

En esos operativos, la Policía Judicial detuvo a dos hombres de apellidos Elizondo Mesén y Sanabria Alvarado, así como una mujer de apellidos Rubio Ordoñez (ver video adjunto de Telenoticias).

Un cuarto sospechoso, identificado como Bryan López Villalobos, permanece en fuga. Él es ampliamente conocido por las autoridades judiciales.

“Este es un masculino de 30 años que, de acuerdo con nuestros registrados, ha sido pasado por robos, principalmente, pero aunque no ha sido pasado por drogas, la información que tenemos es que se dedicó en algún momento a la venta en el sector de La Unión, en Tres Ríos.

“Cuando no delinquía, trabajaba en el tema de aire acondicionado y refrigeración, pero con su experiencia en bandas criminales es un sujeto que utiliza armas de fuego y, de acuerdo al perfil que hemos hecho, es un sujeto bastante violento y lo consideramos de alta peligrosidad, por eso es importante detenerlo lo más pronto posible”, aseguró el subdirector del OIJ, Michael Soto.

La pareja de extranjeros estaba reportada como desaparecida hasta que el OIJ recibió información del posible homicidio, que fue comprobado luego al dar con una fosa donde se encontraban los cuerpos de los europeos.

El OIJ presume que esta pareja estaba vendiendo la propiedad donde vivían en Quepos y la investigación determinó que el móvil del crimen era precisamente apropiarse de la propiedad y por eso los sospechosos habrían simulado el interés de comprarla.

Si usted tiene información que pueda dar con el paradero de Bryan López Villalobos, pueda darla a la línea confidencial 800-8000-645 del OIJ o al WhatsApp 88000645.

