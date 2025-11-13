OIJ busca a madre del bebé abandonado en basurero en Hatillo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que busca a la madre del recién nacido que fue encontrado dentro de un basurero clandestino en Hatillo, San José, la mañana del miércoles.



Según informó la institución, las pesquisas están a cargo de la Sección de Delitos contra la Integridad Física y Tránsito.

"Los agentes realizan diversas diligencias policiales y de investigación con el fin de ubicar a la posible madre del menor. El caso continúa bajo investigación y, por el momento, no se han brindado mayores detalles", señaló la Policía Judicial.

El hallazgo se produjo a las 10:05 a. m. de este miércoles en un lote baldío ubicado cerca del antiguo Rancho Guanacaste, a un costado del río. Al momento del rescate, el bebé aún conservaba el cordón umbilical.



El director del Hospital Nacional de Niños, doctor Carlos Jiménez, informó este jueves que el recién nacido se encuentra en condición estable. Según detalló, el menor, que tendría entre cuatro y cinco días de nacido, tolera adecuadamente la alimentación y permanece bajo observación médica.



“Actualmente, el hospital espera los resultados de los cultivos bacterianos, debido a que el bebé fue hallado en un ambiente altamente insalubre, cerca de una alcantarilla, lo que podría haberle generado algún proceso infeccioso”, explicó Jiménez.



El caso también se encuentra bajo investigación del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).