OIJ busca a líder y cómplice de peligrosa banda por violentos robos en San Carlos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene un operativo en Sarapiquí para dar con el paradero de dos hombres sospechosos de liderar una peligrosa banda dedicada a violentos robos en la Zona Norte del país.



Las diligencias iniciaron a las 5 a. m. de este martes mediante allanamientos en diferentes sectores de Sarapiquí, lugar donde residen los sospechosos, quienes al percatarse de la presencia policial huyeron del sitio. Actualmente, agentes judiciales realizan acciones de búsqueda en la zona para detenerlos.

"Los sujetos en fuga son de apellidos Sánchez, de 23 años, y señalado como presunto líder del grupo criminal, y Ruiz, de 32 años, considerado su principal cómplice.

"A ambos se les atribuyen al menos nueve causas de asalto a viviendas en comunidades como Río Cuarto, Aguas Zarcas y Pital de San Carlos", dijo la Policía Judicial.

De acuerdo con la investigación, la banda ingresaba de manera violenta a las casas, amordazaba a las víctimas y sustraía desde el menaje hasta vehículos de alta gama.



En los allanamientos de este martes, las autoridades decomisaron herramientas pertenecientes a una de las personas ofendidas, así como teléfonos celulares.

En días anteriores, la Policía Judicial ya había recuperado cuatro vehículos robados en Guápiles y Guácimo; uno de ellos fue hallado en una venta de autos y los otros dentro de viviendas.

