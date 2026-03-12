OIJ busca a hombres que intentaron matar a mujer dentro de su propia casa en Heredia

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) busca a los hombres de la fotografía adjunta, quienes son sospechosos de intentar matar a una mujer dentro de su propia casa.

Estos hechos ocurrieron en San Juan de Santa Bárbara, en Heredia, el 10 de setiembre de 2025.

El ataque, según la Policía Judicial, sucedió a plena luz del día, a eso de las 10 a. m.

"Llegan hasta la casa de habitación de la mujer y le propinan varios disparos. La ofendida es trasladada al hospital local en condición delicada, donde logra sobrevivir", detallaron las autoridades a Teletica.com.

Si tiene información que permita identificar a los hombres de la foto, puede comunicarse de manera confidencial al 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del OIJ.