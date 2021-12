OIJ busca a este hombre tras fallido asalto y muerte de policía

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pide la colaboración de la ciudadanía para encontrar a uno de los sospechosos de un intento de asalto, en el cual murió un oficial de la Fuerza Pública, identificado como Juan Rodolfo Chavarría Paniagua.



En la imagen adjunta se muestra a uno de los presuntos asaltantes del supermercado, que se ubica en Santa Bárbara de Heredia.

"Este sujeto, en apariencia, logró darse a la fuga del lugar", dijo la Policía Judicial.

Detalle de los hechos

Según el OIJ, los hechos se presentaron este miércoles pasadas las 8 p. m. en Santa Bárbara de Heredia, cuando cuatro hombres entraron a un supermercado portando armas de fuego para cometer un asalto. Mientras estaban despojando de sus pertenencias a dependientes y clientes, una tercera persona dio aviso a la Fuerza Pública.

"Llegó la patrulla y se bajó el ahora fallecido. Cuando ingresó al supermercado para repeler el asalto, uno de los sospechosos le dispara y lo impacta en la cabeza, murió en el lugar", señaló el vocero del OIJ.

Minutos después, llegaron más patrullas de la Policía: uno de los asaltantes se abalanzó contra los oficiales. En ese momento, las autoridades le dispararon para repeler el ataque. Este hombre de 21 años, de apellido García, murió en el centro médico al que fue trasladado de emergencia.

Dentro del supermercado se detuvo a dos hombres; sin embargo, al menos dos se dieron a la fuga. Por eso, ahora las autoridades piden colaboración para dar con su paradero.

"Hay una frase que dicen los oficiales, 'el policía no sabe cuándo va a hacer su última guardia' y, este miércoles, le tocó a Chavarría hacer su última guardia. Nadie sabía, él se despidió en su casa, en la mañana, de su esposa y su hijo, ellos nunca esperaron que no regresara. Su hijo me dijo ayer ‘coronel, hagan todo lo posible porque esta gente no salga, yo sé que a mí nada me va a devolver a mi papá, pero que por favor este caso no se quede así, que se haga justicia’.



"Con él asumimos el compromiso de detener a las personas que están en fuga, que son al menos dos, vamos a hacer todo lo posible por capturarlos. Yo espero que la Policía Judicial, que estuvo ayer, también nos respalde, hay bastantes herramientas para llegar rápido a estas personas", expresó Daniel Calderón, director general de la Fuerza Pública.



Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.