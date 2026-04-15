OIJ busca a cuatro sujetos que agredieron a dueño de bar en Goicoechea

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) busca a cuatro sujetos que agredieron al dueño de un bar en Goicoechea, San José.



Botellas, sillas, golpes y hasta patadas sufrió el dueño del Bar y Café Acetados. Todo ocurrió el 3 de mayo de 2025 a eso de la 1 p.m.



Un video proporcionado por la Policía Judicial se ve a cuatro hombres quienes tras una aparente discusión, la emprendieron contra el ofendido.



El informe de la policía señala que además hubo daños al local comercial.



Los hombre son sospechosos del delito de agresiones.



Dueños de bares de este sector, aseguran que en estos casos lo mejor es el dialogo y acudir a las autoridades.



En Goicoechea la Policía Municipal tiene 30 oficiales para atender los casos e incluso todo un centro de monitoreo.



El OIJ también le sigue los pasos a un grupo de al menos ocho personas quienes el pasado 11 de marzo en la madrugada ingresaron a un almacén fiscal en Desamparados, San José, y cada uno se llevo un vehículo tipo pick up. Habrían usado armas de fuego para amenazar al guarda de seguridad.

