OIJ busca a alias “Siri” y a otro sospechoso de asesinar a promotor de eventos en San Carlos

Este jueves, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó cinco allanamientos en distintos puntos del país con el objetivo de capturar a varias personas sospechosas de asesinar a un promotor de eventos en San Carlos, Alajuela.



Durante la diligencia policial se logró la aprehensión de cinco personas; sin embargo, un sujeto identificado por las autoridades como Steven Quirós Hernández, alias “Siri” (hombre sin gorra en foto adjunta), y otro individuo más, investigados también por el crimen, permanecen en fuga.

“Relacionado a los allanamientos efectuados por el OIJ de San Carlos, aún faltan por detener a estas dos personas, por lo que agradecemos que nos ayuden a difundir estas imágenes (adjuntas)”, indicó la Policía Judicial.

El OIJ maneja como principal hipótesis que el móvil del homicidio del promotor de eventos Agustín Carvajal Benavides, ocurrido en Aguas Zarcas de San Carlos, fue el robo.



Los allanamientos de este jueves fueron ejecutados en conjunto con el Ministerio Público en zonas de San Carlos, Alajuela y San José. Entre los detenidos figuran cuatro hombres identificados con los apellidos Álvarez, de 28 años; Sánchez, de 29; Orozco, de 38; y Solano, de 49. Además de un joven de 18 años que, para el día de los hechos, era menor de edad.



De acuerdo con la Fiscalía, los sujetos, además del homicidio, también figuran como sospechosos por los presuntos delitos de estafa informática, receptación y falsificación de marcas y señas.



Los hechos bajo investigación, al parecer, ocurrieron entre el 27 y el 28 de diciembre de 2025, cuando, en apariencia, varios hombres ingresaron a la vivienda del ofendido en Aguas Zarcas. Según la información preliminar, se presume que utilizaron armas de fuego para intimidarlo y atarlo de manos y pies.



Posteriormente, se sospecha que mediante violencia física lograron obtener las claves de sus tarjetas bancarias. Tras ello, se cree que le dieron muerte y sustrajeron dispositivos electrónicos, documentos personales, ropa, calzado y el vehículo.



Cualquier información que pueda brindar para dar con los dos sospechosos en fuga es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 del Centro de Información Confidencial.

