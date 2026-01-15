OIJ busca a Alexandra en zona montañosa donde desapareció hace cinco días

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza, este jueves, una intervención especial en una zona montañosa de Santa Clara, en Coto Brus, donde María Alexandra Amador Vargas fue vista por última vez hace cinco días.



La Policía Judicial confirmó a Teletica.com que desde el momento en que se interpuso la denuncia por la desaparición de la joven de 20 años se han ejecutado distintos abordajes de búsqueda; no obstante, indicaron que hoy se concentran los esfuerzos en el sitio específico donde se le perdió el rastro.



Autoridades judiciales y familiares mantienen la búsqueda de Amador Vargas, quien fue reportada como desaparecida luego de que saliera en su motocicleta a realizar un servicio exprés y no regresara a su hogar.



Según relató a este medio Anayeli Amador, hermana de la desaparecida, hasta ahora no se cuenta con información precisa sobre su paradero.

“No tenemos aún información en concreto que nos lleve a ella. El OIJ hoy la está buscando y rastreando todo lo que se pueda de la zona. La están buscando en toda la zona montañosa de Santa Clara”, comentó Amador.

Este lunes, la Delegación Regional de Corredores del OIJ solicitó la colaboración de la ciudadanía para ubicar a María Alexandra Amador, quien fue reportada como desaparecida el domingo 11 de enero de 2026. La joven fue vista por última vez el sábado 10 de enero en San Vito de Coto Brus, Puntarenas.



Cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero puede ser comunicada al 800-800-0645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.

