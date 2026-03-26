OIJ: Banda de "Gordo Julio" alquilaba casas para convertirlas en búnkeres

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló que la estructura criminal liderada por alias “Gordo Julio” alquilaba viviendas para convertirlas en búnkeres destinados al consumo y venta de drogas.

Una de estas propiedades, ubicada en el proyecto Manuel de Jesús Jiménez en Cartago, pertenecía a una enfermera que meses atrás la había puesto en alquiler. Sin embargo, los inquilinos la transformaron en un espacio ilícito, generando además importantes daños materiales.

De acuerdo con las autoridades, esta modalidad de operación se ha convertido en una característica de la organización, que utiliza casas alquiladas como puntos estratégicos para sus actividades de narcotráfico.

La investigación también señala que el líder de la banda involucró a miembros de su propia familia en el negocio ilegal, incluyendo a su madre y a un hermano.

El OIJ confirmó que varios integrantes de la agrupación fueron detenidos y remitidos a la Fiscalía, donde se solicitarán medidas cautelares en su contra. La operación forma parte de los esfuerzos por desarticular redes de narcotráfico que han extendido su influencia en distintas comunidades de Cartago.

Las autoridades reiteraron que el uso de viviendas como búnkeres representa un riesgo para la seguridad de los vecinos y un desafío para el control territorial. La investigación continúa con el fin de identificar otros inmuebles vinculados a la organización criminal y frenar su expansión.