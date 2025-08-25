OIJ asegura que Jermaine Cruickshank intentó huir del gatillero que lo atacó

Jermaine Eduardo Cruickshank Edwards, de 40 años, murió asesinado a balazos la noche de este domingo en el centro de Limón, luego de que un sujeto ingresara armado a un bar en el que se encontraba.



Según informó Rándall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima, quien era hijo del exdiputado Eduardo Cruickshank, fallecido en marzo de este año, estaba en el establecimiento cuando dos hombres llegaron en motocicleta.

"Él se encontraba en un bar en horas de la noche y, en ese momento, llegan dos sujetos en motocicleta, uno de estos se baja, ingresa al bar vestido con ropa deportiva y con el caso puesto. Esto llamo la atención del señor Cruickshank y, de inmediato, intentó alejarse de la mesa, pero en eso el sujeto le empezó a disparar, terminando con la muerte de él", comentó Zúñiga.

Declaraciones de Rándall Zúñiga:

Zúñiga señaló que, por el momento, es prematuro definir una línea de investigación sobre el caso. El OIJ realiza una amplia victimología para descartar posibles móviles de índole familiar, personal o patrimonial.

“Este caso lo vamos a tratar de resolver como se han tratado de resolver todos los demás. Es una situación dolorosa y, de manera profesional y objetiva, vamos a trabajar para dar tranquilidad a la comunidad de Limón”, indicó Zúñiga.

De acuerdo con la Policía Judicial, el hecho les fue reportado a las 7:11 p. m. en un bar restaurante ubicado cerca del estadio Juan Gobán.

