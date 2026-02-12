OIJ arresta a menor sospechoso de triple homicidio en Paso Ancho

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo esta tarde a un menor de edad, señalado como sospechoso de participar en un triple homicidio ocurrido la semana anterior en Paso Ancho.

La intervención se realizó alrededor de la 1:00 p. m., cuando la Sección Penal Juvenil del OIJ allanó viviendas en la 25 de Julio, en Hatillo, y en La Valencia, en Desamparados. En los operativos se buscaba detener al menos a tres menores de edad vinculados con diversos delitos en el sur de la capital.

De acuerdo con la Policía Judicial, los jóvenes estarían relacionados con robos, privaciones de libertad y homicidios. Además, pertenecerían al grupo criminal conocido como Los Lara, asentado en Hatillo y en disputa por territorios en otras zonas del sur de San José.

A estos menores se les atribuye el asesinato de tres hombres la semana pasada en La Carbonera de Paso Ancho. Por ahora, las autoridades solo confirman la detención de uno de los sospechosos, quien reside en La Valencia de Desamparados, a unos dos kilómetros del lugar del ataque.

Fuentes policiales señalan que el triple homicidio habría sido una represalia por el asesinato de dos hombres en San Sebastián el pasado 30 de enero. Las víctimas, conocidas como “Guerra” y “El Pato”, también pertenecían al grupo de Los Lara. Ambos eran vecinos de Desamparados y fueron interceptados en San Sebastián mientras viajaban en un vehículo. En ese ataque sobrevivieron otros tres hombres.

Desde mediados de enero, el sur de la capital ha estado marcado por hechos de violencia, con ataques registrados en Desamparados y San Sebastián. Ante este panorama, el OIJ, la Fuerza Pública y otros cuerpos policiales han ejecutado diversos operativos para contener la criminalidad.

El menor detenido será remitido al Ministerio Público para definir su situación judicial. En el operativo se le decomisaron droga, dinero en efectivo y un teléfono celular.