OIJ analizó 300 videos para capturar a gatillero vinculado con crimen de agente judicial

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó, este lunes, la detención del presunto gatillero investigado por el homicidio del agente judicial Geiner Zamora, ocurrido el 31 de enero de 2025 en Guápiles, Limón.



El director interino de la Policía Judicial, Michael Soto, informó que se realizaron 14 allanamientos en distintos puntos del Caribe, incluyendo Guápiles, Siquirres, Jiménez de Guácimo y el Centro Penitenciario La Reforma, como parte de un amplio operativo contra una estructura vinculada al narcotráfico y a la muerte del funcionario.

"Las acciones permitieron detener al gatillero, es decir, la persona que le da muerte al compañero, y a otros dos hombres que habrían colaborado en los actos preparatorios, tales como la obtención de una bicimoto, armas, teléfonos y vestimenta.

"La investigación incluyó el análisis de cerca de 300 videos, labor que permitió reconstruir la dinámica del ataque. Zamora fue identificado por sujetos dentro de un bar restaurante, quienes alertaron a los ejecutores para coordinar el atentado. El agente resultó herido y falleció días después en el hospital", señaló Soto.

Según la hipótesis policial, el homicidio estuvo motivado por represalias de una organización criminal debido al trabajo investigativo que Zamora realizaba contra el grupo liderado por Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, vinculado con narcotráfico y robo de ganado.

Soto destacó que es la primera vez que un funcionario del OIJ muere a causa de una ejecución ligada a sus labores investigativas.

"De acuerdo con nuestra hipótesis policial, tiene que ver con su trabajo y es la primera vez que un funcionario del OIJ muere como consecuencia de ejecutar sus investigaciones, es decir, que una estructura criminal le quita la vida como represalia por algunas investigaciones que él había realizado, que tienen que ver con investigaciones que había hecho contra el grupo de Arias Monge, conocido como el 'Diablo', por narcotráfico, por robo de ganado y pues esto les había generado una incomodidad y por eso se hace la planificación y ejecución lamentablemente del compañero", agregó Soto.

La Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada (OECDO) coordinó el despliegue de los allanamientos, que incluyeron nueve viviendas en Pococí, una bodega presuntamente utilizada para almacenar drogas en Jiménez, una vivienda en La Rita, una en Siquirres y dos aposentos en centros penales de Alajuela.



Como resultado, fueron detenidos cinco hombres, dos de ellos ya recluidos en prisión, y dos mujeres, todos sospechosos de integrar la estructura investigada.

Las personas capturadas quedaron a la orden del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

